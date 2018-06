Inhalt Seite 1 — Lahm und Löw: EM 2012 im Visier - Kodex klären Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Bilder sagen oft mehr als Worte. Philipp Lahm durfte bei Werbeaufnahmen mit dem Bundestrainer und fünf Teamkollegen schon einmal das EM-Trikot überstreifen - und stolz trug er dabei die schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde am Oberarm.

Keine Frage: Sein Buch «Der feine Unterschied» mag viel Staub aufgewirbelt und Fußball-Persönlichkeiten wie Rudi Völler maßlos verärgert haben - an Lahms Führungsposition im DFB-Team wird es wohl nichts ändern, auch wenn selbst Joachim Löw «einige Passagen nicht gefallen» haben.

Schon vor dem Treffen des DFB-Kaders für das Qualifikationsspiel gegen Österreich am Montagabend in Düsseldorf, bei dem Verletzungspechvogel Marco Reus kurzfristig fehlte, hatten Löw, Lahm & Co. ihre Tätigkeiten wieder ganz auf das große Ziel EM ausgerichtet. «Ausschließlich» dem Punktspiel am Freitag in Gelsenkirchen soll die Konzentration gelten, hatte Löw betont.

Die Ablenkung von der sportlichen Aufgabe will er so gering wie möglich halten, auch wenn die sportliche Leitung nach DFB-internen Beratungen auf höchster Ebene ein Gespräch mit dem Mannschaftsrat über den internen Verhaltenskodex anberaumt hat. Löw und Teammanager Oliver Bierhoff sehen sich gezwungen, «die Sensibilität im Umgang mit Interna aus dem Mannschaftskreis» zu thematisieren. Dass Lahm Kapitän bleibt, wurde schon vorab verkündet. Es gebe «wichtigere Themen» als dessen Buch, bemerkte Vizekapitän Bastian Schweinsteiger, während Lahm in einem «Sport.1»-Interview Bereitschaft signalisierte, mit dem von ihm «geschätzten» Völler gerne «einen Kaffee trinken zu gehen».

Der Rummel um Lahm soll möglichst rasch abebben, denn es geht Löw in dieser Woche vor allem um die vorzeitige Buchung des Tickets zur EM-Endrunde 2012 in Polen und der Ukraine. Den Bundestrainer dürfte am meisten ärgern, dass sein Kapitän für ein Politikum gesorgt hat, mit dem er sich nun wieder bei jedem öffentlichen Auftritt herumschlagen muss - so wie mit der lästigen Kapitänsdebatte um den inzwischen aussortierten Michael Ballack in den letzten Monaten.

Ein Sieg im Prestigeduell gegen den Nachbarn Österreich würde die ohnehin geringen Restzweifel an der EM-Teilnahme beseitigen. Mit 21 Punkten führt Deutschland die Gruppe A mit großem Vorsprung an. Nur die Türkei (10 Zähler) könnte mit vier Siegen die DFB-Auswahl rechnerisch noch von Platz eins verdrängen. Lahm & Co. müssten parallel in allen drei Partien gegen Österreich, in der Türkei (7. Oktober) und gegen Belgien (11. Oktober) patzen.

Die Zahlenspielerei will Löw schnellstens beenden, auch wenn er auf Mittelfeldspieler Sami Khedira und Torjäger Mario Gomez wegen Muskelverletzungen verzichten muss. «Es ist unser erklärtes Ziel, mit einem Sieg gegen Österreich alles klar zu machen, damit unsere Europameisterschafts-Planungen definitiv beginnen können», äußerte der Bundestrainer. Gomez ersetzte er durch den Stuttgarter Cacau. Für Marco Reus, der am Montag wegen einer Schambeinreizung und Adduktorenproblemen absagen musste und bereits zum vierten Mal wegen einer Verletzung sein Debüt im DFB-Dress verpasst, wird wohl kein Spieler ins nun 22-köpfige Aufgebot nachnominiert werden.