Neu Delhi (SID) - Der englische Premier-League-Klub FC Liverpool hat am Mittwoch seine erste Fußball-Akademie in Indien gegründet. In den kommenden 18 Monaten sollen in der Gegend um Neu Delhi vier Einrichtungen entstehen. Die Akademie in Indien gilt als Pilotprojekt einer Reihe ähnlicher "Fußabdrücke", die Liverpool bis 2014 auf allen Kontinenten setzen möchte. Für die nahe Zukunft sind Akademien in China, Südamerika, den USA, Kanada, Vietnam und Malaysia geplant.