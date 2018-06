Köln (SID) - Olympique Lyon ist zum 12. Mal in Folge in die Champions League eingezogen. Dem siebenmaligen französischen Fußball-Meister reichte im Play-off-Rückspiel der Qualifikation ein 1:1 (1:1) beim zweimaligen russischen Champion Rubin Kasan. Das Hinspiel hatten die Franzosen 3:1 gewonnen.

In Russland brachte Bebars Natcho die Hausherren in Front (77.), Bakary Koné (87.) machte anschließend den Einzug des Favoriten in die Königsklasse, deren Gruppen am Donnerstag in Monte Carlo ausgelost werden, perfekt.