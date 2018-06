Sofia (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wird seinen Vertrag als bulgarischer Nationaltrainer vorzeitig um zwei Jahre bis 2013 verlängern. Der bulgarische Verbandspräsident Borislaw Mihajlow teilte am Donnerstag mit, dass ein entsprechendes Papier in den kommenden Tagen unterzeichnet werde.

Der 50-jährige Matthäus hatte das Amt im September 2010 übernommen. In der EM-Qualifikation haben die Bulgaren in der Gruppe G als Vierter mit sechs Punkten Rückstand auf das gleichauf liegende Spitzenduo England und Montenegro in den letzten drei Begegnungen kaum noch Chancen auf eine Teilnahme an der EURO 2012 in Polen und der Ukraine.