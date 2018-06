Rom (Italien) (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom soll nach einem Medienbericht an Innenverteidiger Simon Kjaer vom Bundesligisten VfL Wolfsburg interessiert sein. Die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport berichtete am Sonntag, dass die Römer den Dänen vom deutschen Ex-Meister ausleihen wollen. Wolfsburgs Trainer und Manager Felix Magath jedoch dementierte am Sonntag den Bericht: "Ich habe vom AS Rom nichts gehört."

Kjaer soll nach Angaben der Zeitung ein Jahr leihweise in Rom spielen. Sollte der Klub den 22-Jährigen anschließend verpflichten wollen, betrage der Kaufpreis acht Millionen Euro.

Derzeit besitzen die Wolfsburger allerdings mit Marko Russ, Kjaer und Alexander Madlung nur drei etatmäßige Innenverteidiger. Nationalspieler Arne Friedrich laboriert immer noch an seinen Bandscheibenproblemen. Mit seiner Rückkehr ins Training wird erst in einigen Wochen gerechnet.