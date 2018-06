Madrid (dpa) - Der Fußball-Streik in Spanien ist beendet. Nach übereinstimmenden Medienberichten erzielte die Spielergewerkschaft AFE eine Einigung mit der Profi-Liga LFP. Damit können die für dieses Wochenende angesetzten Spiele der 1. und 2. Liga stattfinden. Die Partien des ersten Spieltags am vorigen Samstag und Sonntag waren wegen des Streiks abgesagt worden. Die Liga und die Gewerkschaft wollten am Nachmittag das Ergebnis ihrer Gespräche offiziell bekanntgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.