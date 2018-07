Bremen (SID) - Kapitän Per Mertesacker wird dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wohl die Treue halten. "Ich spiele sehr gerne bei Werder Bremen - und daran wird sich auch nichts ändern. Ich bin gerne Kapitän des Vereins und werde die Farben Grün-Weiß auch weiter vertreten. Ich gehe davon aus, dass ich in dieser Saison bei Werder Bremen spielen werde", sagte der 26 Jahre Nationalspieler nach dem 5:3 gegen den SC Freiburg im Sky-Interview. Zuletzt hatte es wiederholt Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel des 1,98 m großen Innenverteidigers in die englische Premier League gegeben. Am 31. August endet die Sommer-Transferperiode.