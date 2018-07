München (SID) - Nach dem erneuten Ausfall von Ivica Olic überdenkt der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München nun doch noch einmal seine Personalplanungen. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wollte vor dem Abflug zum Play-off-Rückspiel zur Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/SAT.1 und Sky) beim FC Zürich die Verpflichtung eines weiteren Stürmers nicht ausschließen.

"Wir haben eigentlich nichts mehr vorgehabt. Ob wir jetzt gezwungen werden, noch etwas zu tun, darüber müssen wir nachdenken", sagte Rummenigge am Montag. Die Verletzung von Olic sei "tragisch und trifft uns auch, weil wir nur drei Stürmer im Kader haben. Das ist etwas, was mir Sorgen macht", führte der Bayern-Boss weiter aus.

Olic zog sich am Samstag beim 5:0 gegen den Hamburger SV kurz nach seiner Einwechslung einen Teilriss einer Sehne des rechten Hüftbeugemuskels zu. Der 31 Jahre alte Kroate, der erst von einer langwierigen Knieverletzung genesen war, muss erneut sechs bis acht Wochen pausieren. Bayern-Trainer Jupp Heynckes stehen damit in Torjäger Mario Gomez und Nils Petersen nur noch zwei echte Angreifer zur Verfügung.

Heynckes hat Zweifel, dass die Bayern kurzfristig auf dem Transfermarkt fündig werden. "Die Frage ist: Wo kriegt Bayern München einen Topstürmer her, der die Qualität hat, die ich erwarte, der sich integrieren kann, Charakter hat und Deutsch spricht? Ich denke, dass wir das mit dem bestehenden Stamm kompensieren können. Ich halte nichts von Schnellschüssen", sagte er am Montag in Zürich.

Kein Thema beim FC Bayern ist dagegen der italienische Nationalspieler Riccardo Montolivo vom AC Florenz. "Ich habe das auch gelesen, kann das aber nicht bestätigen", sagte Rummenigge. Italienische Medien hatten berichtet, dass die Münchner Interesse am defensiven Mittelfeldspieler hätten.