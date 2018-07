Köln (SID) - Trotz eines offiziellen Angebots des türkischen Fußball-Renommierklubs Galatasaray Istanbul soll Nationalspieler Lukas Podolski weiter beim Bundesligisten 1. FC Köln bleiben. Der Klub bestätigte eine "offizielle Verhandlungsanfrage", die am Montag eingegangen sei. "Der Klub hat umgehend reagiert und entsprechend der Äußerungen verschiedener Verantwortlicher vom Wochenende erklärt, kein Interesse an Gesprächen über einen Wechsel zu haben. Der 1. FC Köln geht weiter fest davon aus, dass Lukas Podolski als wichtiger Offensivspieler seinen Vertrag mit dem Klub erfüllt", hieß es in einer Presseerklärung des FC.

Als Ablöse für den Publikumsliebling waren neun Millionen Euro im Gespräch. Bereits am Sonntag hatten die Verantwortlichen einem Wechsel Podolskis einen Riegel vorgeschoben.

"Wir wollen Lukas Podolski ohne Wenn und Aber halten. Es gibt weder ein Interesse noch eine Chance für Gespräche", sagte Sportdirektor Volker Finke. Trainer Ståle Solbakken erklärte: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Lukas nicht zu Galatasaray wechselt. Er ist ein Spieler für einen großen Klub." Zurzeit ist allerdings der erste Bundesliga-Meister Tabellenletzter im deutschen Fußball-Oberhaus.