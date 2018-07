Madrid (dpa) - Die Knieverletzung des Fußball-Profis Nuri Sahin gibt seinem neuen Club Real Madrid immer neue Rätsel auf.

Der frühere Spielmacher des deutschen Meisters Borussia Dortmund hatte beim Testspiel der Madrilenen gegen Galatasaray Istanbul (2:1) eigentlich sein Debüt im Real-Trikot feiern sollen, konnte dann aber doch nicht eingesetzt werden.

«Wir müssen mit ihm ein wenig Geduld haben», sagte Trainer José Mourinho. «Er befindet sich in der letzten Phase der Auskurierung seiner Verletzung.» Der türkische Nationalspieler hatte sich am 12. Juli im Trainingslager der «Königlichen» in Los Angeles eine Bänderdehnung im linken Knie zugezogen. Damals hieß es im offiziellen Bulletin der Vereinsärzte von Real, Sahin müsse zwei bis drei Wochen pausieren.

Die Ausheilung zog sich dann aber länger hin als erwartet. Der Mittelfeldspieler konnte bislang nicht eingesetzt werden und erst kürzlich das normale Training mit der Mannschaft wieder aufnehmen. Die Zeitung «El País» berichtete, Sahin sei beim Training anzusehen gewesen, dass er noch Schmerzen verspüre und von seiner Normalform weit entfernt sei. «Das Thema macht dem Real-Präsidenten Florentino Pérez große Sorgen», zitierte das Blatt einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Clubs.