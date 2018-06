Inhalt Seite 1 — Raúl bleibt Königsblau - Helsinki-Pause Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Raúl bleibt, Schalke ist erleichtert, aber die Diskussion um den Superstürmer geht nach einer überraschenden Auszeit weiter. Das Bekenntnis der spanischen Fußballlegende zu Königsblau wirkte bei den Schalkern im ersten Moment zunächst wie ein Weckruf.

«Wir freuen uns, dass Raúl auch künftig alles dazu beitragen will, dass wir sportlich erfolgreich sind», sagte Manager Horst Heldt und reagierte damit regelrecht befreit auf die Raúl-Absage an die Blackburn Rovers, die den 34 Jahre alten Profi mit dem geschätzten Marktwert von 7,5 Millionen Euro haben wollten.

Ruhe kehrt um Raúl aber vorerst nicht ein - obwohl ihm der Verein eine Pause für das Playoff-Hinspiel des DFB-Pokalsiegers in der Europa League am Donnerstag bei HJK Helsinki verordnete und kurzfristig aus dem Finnland-Aufgebot strich.

Raúl soll nach Vereinsangaben für den Bundesligaauftritt am Sonntag beim FSV Mainz 05 geschont werden und auf dem Kunstrasen im 10 700 Zuschauer fassenden Sonera-Stadion der finnischen Hauptstadt keine Verletzung riskieren - eine naheliegende Begründung des Vereins. Sollte Raúl indes bis zum Ende der Transferperiode am 31. August doch noch wechseln wollen, könnte er für einen neuen Club auch in der Europa League spielen, weil er für Schalke in der aktuellen Saison nun noch keinen Europapokaleinsatz hatte.

Zumindest Blackburn ist für Raúl keine adäquate Adresse. Der Mann aus dem Stadtbezirk Villaverde im Süden Madrids sagte Nein zu den Rovers und ließ seinen Arbeitgeber aufatmen. «Wir haben immer betont, dass wir ihn nicht abgeben möchten», meinte Heldt. Aber verzichten wollen sie auf ihn - zumindest in Helsinki. Mit dem kurzzeitigen Wirrwarr um das Angebot des Premier-League-Clubs Blackburn habe der Verzicht von Trainer Ralf Rangnick auf Raúl nichts zu tun, betonte Schalke-Sprecher Thomas Spiegel vor dem Flug gen Norden.

Für Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten, ist ein Raúl-Wechsel in der laufenden Transferperiode kein Thema. «Wenn er die Bitte äußern würde, im möglichen letzten Jahr seiner Karriere noch einmal zu einem anderen Club zu wollen, würden wir uns damit beschäftigen», sagte Tönnies der Nachrichtenagentur dpa. Das sei aber nicht der Fall, «also beschäftigen wir uns mit dieser Frage auch nicht», ergänzte Tönnies. Er bezeichnete den Spanier als «Weltstar, mit dem Schalke ein tolles Jahr hatte».

Die Fakten sind vorerst geklärt: Der «Königstransfer» des damaligen Trainers Felix Magath, der Raúl zur Saison 2010/2011 ablösefrei von Real Madrid nach Gelsenkirchen holte und mit einem Kontrakt bis 2012 ausstattete, hat Bestand, die Schalke-Fans dürfen ihren Liebling behalten. Noch am Samstag entzückte er sie mit einem «Zaubertor» beim 5:1 gegen den 1. FC Köln - es war Raúls 14. Treffer im 36. Erstligaeinsatz für Schalke.