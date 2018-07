Gelsenkirchen (SID) - Ein "Stochertor" von Raúl hat den Gladbacher Gipfelrausch beendet und den Schalker Höhenflug fortgesetzt. Der spanische Weltstar entschied ein hochklassiges Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach mit seinem kuriosen Treffer zum 1:0 (0:0), für den er aus ganz kurzer Distanz drei Anläufe brauchte. Schalke zog als neuer Zweiter nach Punkten mit dem Spitzenreiter Bayern München gleich und verwehrte zugleich Mönchengladbach, den alten Rivalen nach 26 Stunden wieder vom ersten Platz zu stoßen. Die Borussen, die seit 1992 in Gelsenkirchen sieglos sind, belegen nun Rang fünf.

In einer gutklassigen Begegnung fehlte lange nur eines - Tore. Mönchengladbach versteckte sich nicht, besonders der seit Wochen überragende Marco Reus sorgte in der sowieso schon anfälligen Schalker Defensive für Alarm. Lewis Holtby und Kyriakos Papadopoulos standen häufig zu weit weg vom Jungstar, der nahezu jede Attacke der Gladbacher Offensive inszenierte. Nach der Halbzeit aber fand Schalke immer besser ins Spiel und fügte den Gästen schließlich durch Raúl (65.) die erste Saisonniederlage zu.

Mönchengladbach wurde im zweiten Durchgang phasenweise eingeschnürt und setzte nur noch gelegentliche Konter - natürlich über Reus. Nutznießer waren meist Juan Arango und Mike Hanke, die einige gute Gelegenheiten vergaben. Der Schalker Torhüter Ralf Fährmann war aber fast immer auf dem Posten, ebenso auf der Gegenseite der junge Marc-André ter Stegen, wenn es Schalker Druckphasen zu überstehen gab. Selbst beim 1:0 parierte ter Stegen zweimal glänzend, aber Raúl setzte immer wieder nach.

Dabei war der Spanier in der ersten Hälfte noch weitgehend abgemeldet gewesen, kam aber nach der Pause (50./53.) zu mehreren Chancen, sein Team in Führung zu bringen. Klaas-Jan Huntelaar, unter der Woche Vierfach-Torschütze in der Europa League, tauchte hingegen nach einer starken Anfangsphase für lange Zeit ab, nachdem ter Stegen glänzend per Fußabwehr den Rückstand verhindert hatte (15.).

Auf Gladbacher Seite war Hanke, der meist auf den rechten Flügel auswich, technisch zu schwach, um Schwung ins Angriffsspiel zu bringen. Wenn er doch mal gefährlich wurde, dann meist mit Kopfbällen oder Fernschüssen, zum Beispiel in der 43. Minute, als wiederum Fährmann parierte. Dirigent war aber Reus, der das Mittelfeld mit seinen Haken und Finessen überbrückte und in der 60. Minute fast selbst das 0:1 erzielt hätte. Er vertändelte den Ball aber nach einem Solo.

Ansonsten war jedoch mit zunehmendem Spielverlauf Schalke die bessere Mannschaft. Aus allen Lagen schoss das Team von Trainer Ralf Rangnick auf das Tor, viele der 61.673 Zuschauer in der ausverkauften Arena waren schon mehrmals zum Jubeln aufgesprungen, ehe Raúl doch noch traf.