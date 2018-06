Saragossa (dpa) - Real Madrid hat einen perfekten Saisonstart in die Primera Division erwischt und gleich nach der ersten Partie die Tabellenführung übernommen. Mit dem deutschen Fußball- Nationalspieler Mesut Özil setzten sich die «Königlichen» am Abend bei Real Saragossa mit 6:0 durch. Mesut Özil stand in der Anfangsformation des Teams und kann morgen selbstbewusst zum Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Düsseldorf reisen. In der 78. Minute wurde er für den Brasilianer Kaka ausgewechselt.

