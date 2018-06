Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Meister Real Madrid muss zum Auftakt der Saison in der Primera Division auf das verletzte ehemalige Bundesliga-Trio Sami Khedira, Nuri Sahin und Hamit Altintop verzichten. Dies sagte Real-Trainer José Mourinho am Samstag. Der deutsche Nationalspieler Khedira laboriert an einer Adduktorenverletzung, der Ex-Dortmunder Sahin klagte über Knieprobleme, und der Ex-Münchner Altintop leidet unter Rückenbeschwerden. Real tritt am Sonntag bei Real Saragossa (20.00 Uhr) an.

Die spanische La Liga startet mit einer Woche Verspätung in die neue Spielzeit. Aufgrund eines Spielerstreiks war der erste Spieltag vor Wochenfrist abgesagt worden. Erst am Donnerstag wurde eine Verlängerung des Streiks abgewendet, sodass am Wochenende gespielt werden kann.