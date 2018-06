Madrid (dpa) - Dank einer starken Vorstellung von Mesut Özil hat sich Real Madrid im Prestigeduell mit dem FC Barcelona die Chance auf den Titelgewinn im spanischen Supercup bewahrt.

Die Königlichen kamen im ersten «Clásico» der jungen Fußball-Saison am Sonntagabend zu einem 2:2 (1:2), fahren am Mittwoch aber nun als Außenseiter zum Rückspiel ins Camp Nou. Der deutsche Nationalspieler Özil hatte Real nach 13 Minuten in Führung gebracht, David Villa (36.) und Lionel Messi (45.) drehten die Partie zunächst. Xabi Alonso (55.) ließ die Madrilenen mit seinem Ausgleich aber weiter auf die erste «Supercopa de España» seit 2008 hoffen.

Real begann ohne die angeschlagenen Neuzugänge Nuri Sahin (Dortmund) und Hamit Altintop (München) schwungvoll und setzte den Erzrivalen früh unter Druck. Nach feiner Vorarbeit von Karim Benzema schob Özil den Ball locker zum verdienten 1:0 an «Barca»-Keeper Victor Valdes vorbei.

Mit einem Kunstschuss von der Strafraumgrenze glich Villa aus, Messi war bei seinem Dribbling vor dem zweiten Treffer weder von Özils DFB-Teamkollegen Sami Khedira noch von Pepe zu stoppen. Nach dem 2:2 von Xabi Alonso drückte Real auf das Siegtor, Superstar Cristiano Ronaldo scheiterte jedoch mehrfach an Valdes.

Während der Partie gab Barcelona bekannt, dass der Club Einigkeit mit dem FC Arsenal über eine Rückkehr von Cesc Fàbregas erzielt habe. Der Mittelfeldspieler soll am Montag seinen Vertrag unterzeichnen.