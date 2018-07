London (SID) - Der FC Chelsea kann zum Saisonstart der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag bei Stoke City auf Stürmer Fernando Torres zurückgreifen. Der spanische Nationalspieler hatte beim Länderspiel des Welt- und Europameisters am Mittwoch in Bari gegen Italien (1:2) eine leichte Gehirnerschütterung erlitten, kann aber laut Teammanager André Villas-Boas spielen. Torres hat seit seinem Rekordtransfer vom FC Liverpool zu Chelsea im vergangenen Winter in 18 Spielen nur ein Tor erzielt.