Gelsenkirchen (dpa) - Ohne seinen spanischen Angreifer Raúl fliegt der deutsche Fußball-Pokalsieger FC Schalke 04 zum Playoff-Hinspiel der Europa League bei HJK Helsinki am Donnerstag.

Schalke-Sprecher Thomas Spiegel sagte am Mittwoch, dass der 34-Jährige für die Bundesligapartie am Sonntag beim FSV Mainz 05 geschont werden soll und in Gelsenkirchen trainiert. Mit der Raúl-Absage an die Blackburn Rovers, die Interesse an seiner Verpflichtung angemeldet hatten, habe die Maßnahme nichts zu tun, betonte Spiegel.