Hannover (dpa) - Hannover 96 kehrt nach 19 Jahren hochmotiviert auf die europäische Fußballbühne zurück, Schalke 04 reist auch ohne Raúl selbstbewusst zum Playoff-Hinspiel der Europa League nach Helsinki.

Für beide Fußball-Bundesligisten beginnt am Donnerstag ein besonderes Abenteuer, vor allem die Niedersachsen sind vor der Partie gegen den FC Sevilla durch den Rückenwind von drei Pflichtspielsiegen wie beflügelt. Die «Königsblauen» verzichten zum Auftakt im Norden auf ihren Superstar Raúl.

Schalke ist erleichtert, weil der Spanier einem Ruf der Blackburn Rovers nicht folgte - die Diskussionen um den Superstürmer dürften aber weitergehen. «Wir freuen uns, dass Raúl auch künftig alles dazu beitragen will, dass wir sportlich erfolgreich sind», sagte Manager Horst Heldt und reagierte damit regelrecht befreit auf die Raúl-Absage an die Engländer, die den 34 Jahre alten Profi mit einem geschätzten Marktwert von 7,5 Millionen Euro haben wollten. Der Verein strich ihn für das Playoff-Hinspiel des DFB-Pokalsiegers am Donnerstag bei HJK Helsinki kurzfristig aus dem Finnland-Aufgebot.

Raúl soll nach Vereinsangaben für den Bundesligaauftritt am Sonntag beim FSV Mainz 05 geschont werden und auf dem Kunstrasen im 10 700 Zuschauer fassenden Sonera-Stadion der finnischen Hauptstadt keine Verletzung riskieren. Auf Europas kleiner Fußballbühne wird sich Raúl, 2010/2011 mit den Schalkern noch Halbfinalist der Champions League, erst im Rückspiel gegen den 23-maligen finnischen Titelträger am 25. August präsentieren.

Bei Hannover 96 stehen die Fans mit Campingtischen und Klappstühlen Schlange für Karten, bei den Profis kribbelt es, und selbst die Deutsche Fußball Liga fiebert mit Hannover 96. Die Rückkehr auf Europas Bühne nach 19 Jahren hat den Dauer-Zwist um die 50+1-Regel verdrängt. «Eigentlich müsste jeder Bundesligaclub die Daumen für Hannover drücken», sagte DFL-Chef Christian Seifert im TV-Sender Sport1 zu dem Playoff-Spiel von 96 in der Europa League gegen den FC Sevilla am Donnerstag.

«Wir haben auch eine nationale Verantwortung. Die nehmen wir ernst und auch an», erklärte 96-Clubchef Martin Kind. Trainer Mirko Slomka hält den Vorstoß in die Gruppenphase gegen den spanischen Spitzenclub für möglich. Ein Weiterkommen wäre wegen der Fünfjahreswertung der UEFA für den deutschen Fußball sehr wichtig und für Hannover 96 ein beträchtlicher Image- und Finanzgewinn.

«Wir haben großen Respekt, aber keine Angst vor Sevilla. Das Spiel wird ein großes Freudenfest», sagte Slomka, der den Gegner aus seiner Zeit als Coach bei Schalke 04 kennt. Mit den «Knappen» scheiterte er 2006 im Halbfinale des UEFA-Pokals an Sevilla. Die Spanier, die mit dem ehemaligen HSV-Profi Piotr Trochowski antreten, bestreiten in Hannover ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison. Darin sieht Slomka einen Vorteil. «Rhythmus bekommt man nur durch Spielpraxis. Das haben wir auch gemerkt», sagte der Trainer.