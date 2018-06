Mainz (dpa) - Nach der Demütigung auf internationaler Ebene will sich Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga rehabilitieren. Im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 zählt für die «Königsblauen» am Sonntag nur ein Sieg - ganz gleich ob mit oder ohne den spanischen Stürmerstar Raúl.

«Wir wollen in Mainz ein anderes Gesicht zeigen und uns völlig anders präsentieren», sagte Schalke-Trainer Ralf Rangnick mit Blick auf die 0:2-Schmach in der Europa-League-Qualifikation bei HJK Helsinki.

Für Unsicherheit im Umfeld sorgt nach wie vor die offene Zukunft des 34-jährigen Raúl. Noch vor der Partie in Mainz wollen die Schalker Verantwortlichen mit dem Angreifer über dessen Zukunft sprechen. Am erfolgreichsten Torschützen in der Europapokal-Historie hatten zuletzt Paris St. Germain und der FC Malaga Interesse angemeldet. Den Blackburn Rovers hatte Raúl zuvor abgesagt.

Die öffentlichen Spekulationen über einen Wechsel Raúls waren durch den Verzicht von Rangnick auf den Spanier in Helsinki unter der Woche genährt worden. Offen ist, ob er nun in die Elf zurückkehrt. Zudem bangt Schalke um seine Innenverteidiger Benedikt Höwedes und Kyriakos Papadopoulos. Beide waren angeschlagen aus Finnland zurückgekehrt. Christoph Metzelder und Peer Kluge fallen aus.

Kontrahent Mainz weist in der noch jungen Saison eine makellose Bilanz von zwei Siegen aus zwei Spielen auf. «Wir sind überzeugt von unserer Leistungsfähigkeit, aber wir werden uns zu 100 Prozent verausgaben müssen, wenn wir als Sieger vom Platz gehen wollen», sagte Erfolgscoach Thomas Tuchel, der die Ex-Mainzer und Neu-Schalker Lewis Holtby und Christian Fuchs wiedertrifft. Schlechtes Omen für Tuchel: Seit drei Ligapartien ist Schalke in Mainz ungeschlagen.