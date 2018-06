Hamburg (SID) - Der serbische Nationalspieler Slobodan Rajkovic soll der Abwehrmisere beim schwach in die Saison gestarteten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV entgegenwirken. Der 22-Jährige, zuletzt vom FC Chelsea an Vitesse Arnheim ausgeliehen, unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015 und nahm bereits am Mittwochvormittag am Training der Hanseaten teil.

Die Defensive des Tabellenvorletzten hatte sich in den ersten drei Begegnungen als anfällig erwiesen und zehn Gegentore kassiert, der schwächste Wert der Liga. Der 1,91 Meter große Rajkovic gilt als Zerstörer mit großen kämpferischen Qualitäten. Er ist bereits der fünfte Profi, den der neue Sportdirektor Frank Arnesen von seinem ehemaligen Arbeitgeber Chelsea loseisen konnte.

"Er ist einer, der im richtigen Moment auch mal dazwischenhaut und auch mal Angst und Schrecken verbreiten kann", sagte HSV-Trainer Michael Oenning. Der Coach schloss einen Einsatz des Linksfußes beim Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Köln nicht aus.