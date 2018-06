Hannover (dpa) - Nach Sevilla kommt Hertha BSC: Hannover 96 will den Schwung der famosen Europapokal-Nacht in den Alltag der Fußball-Bundesliga mitnehmen. Coach Mirko Slomka befürchtet für die Sonntag-Partie gegen Berlin keinen Kräfteverschleiß.

«Die Jungs werden die Doppelbelastung gut bewältigen», versicherte der 96-Trainer, dessen Team bisher alle vier Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen hat. Personelle Änderungen schloss Slomka allerdings nicht aus. «Dafür haben wir ja unseren Kader im Sommer erweitert», sagte der Coach. Kandidaten für einen Platz in der Startelf sind vor allem der Ex-Schalker Christian Pander auf der linken Seite sowie Torjäger Didier Ya Konan. Der Ivorer hat bisher noch kein Spiel von Beginn an absolviert, als Torschützen vom Dienst sprangen Jan Schlaudraff und Mohammed Abdellaoue äußerst erfolgreich ein.

Hannover 96 winkt ein Spitzenplatz und ein Bundesliga-Startrekord. Seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2002 gelangen noch nie drei Siege zu Beginn. Die Niedersachsen sind allerdings eine Art Lieblingsgegner für die Hertha. Selbst in der Abstiegssaison 2009/2010 gelangen den Berlinern zwei Siege gegen Hannover. Und noch eine andere Statistik macht Hertha Mut: Im Kalenderjahr 2011 hat der Aufsteiger noch kein Auswärtsspiel verloren.

Unter der Woche musste Hertha-Trainer Markus Babbel als Schlichter im Training auftreten. Die Brüder Raffael und Ronny hatten sich mit Christian Lell eine heftige Rangelei geliefert. Nun hofft der Coach, dass seine Profis dabei nicht zuviel unnütze Energie verschwendet haben. «Bei dieser Euphorie in Hannover wird es eine ganz schwere Aufgabe», sagte der Hertha-Coach.