Madrid (dpa) - Die spanischen Fußball-Profis halten ihre Streik-Drohung zum Saisonauftakt aufrecht. Wie die Spielergewerkschaft AFE am Mittwoch mitteilte, scheiterten Gespräche mit der Profi-Liga LFP.

«Wir haben keine Einigung erzielt», sagte der LFP-Präsident José Luis Astiazarán. Der in der vorigen Woche erlassene Aufruf zum Streik bleibe damit bestehen. Am Freitag solle aber eine neue Verhandlungsrunde stattfinden. Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft dagegen protestieren, dass zahlreiche Vereine ihren Spielern die vereinbarten Gehälter schuldig bleiben. Die AFE hatte die Fußballer der 1. und 2. Liga für die ersten zwei Spieltage an den beiden kommenden Wochenenden zum Streik aufgerufen.