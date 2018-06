Braunschweig (SID) - Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst: Kapitän Dennis Kruppke führte Aufsteiger Eintracht Braunschweig zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg im Nordderby gegen die Hamburger. Das Tor des Tages erzielte Kruppke in der 65. Minute nach einem Eckstoß per Kopf. Der Sieg Braunschweigs gegen den zuvor noch unbesiegten Bundesliga-Absteiger war aufgrund einer starken zweiten Halbzeit hochverdient.

Braunschweig zeigte eine starke läuferische und kämpferische Leistung. Die Eintracht konnte sich mit geschickten Tempowechseln immer wieder Vorteile herausspielen. 23.510 Zuschauer im ausverkauften Braunschweiger Stadion an der Hamburger Straße sahen eine kampfbetonte Partie mit einer ausgeglichenen ersten Halbzeit. St. Pauli hatte zunächst mehr Ballbesitz, konnte sich allerdings kaum Torchancen erspielen.

Braunschweig wachte im zweiten Durchgang auf und setzte die Hamburger zunehmend unter Druck. Beim Treffer zum 1:0 machte Pauli-Schlussmann Philipp Tschauner eine unglückliche Figur. Den eigentlich harmlosen Kopfball von Eintracht-Kapitän Kruppke ließ der Keeper durch die Hände rutschen.

Durch den Erfolg schließt Braunschweig nach Punkten zu St. Pauli auf. Beide Teams haben jetzt 13 Zähler. St. Pauli bleibt aber Tabellenzweiter vor dem deutschen Meister von 1967. Die Spitzenposition hat weiterhin die SpVgg Greuther Fürth inne, die schon am Freitag 4:1 beim VfL Bochum gewonnen hatte.

Eine starke Partie lieferte auf Braunschweiger Seite neben Kapitän Kruppke Mittelfeldmann Damir Vrancic. Bei St. Pauli überzeugte Torwart Tschauner trotz seines groben Schnitzers.