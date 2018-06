Philadelphia (dpa) - Jürgen Klinsmann ist mit einem Unentschieden in seinen neuen Job als US-Nationalcoach gestartet. Der ehemalige Fußballbundestrainer, der am 29. Juli die Nachfolge des entlassenen Bob Bradley antrat, kam in Philadelphia mit seinem amerikanischen Team im Freundschaftsspiel gegen Erzrivale Mexiko zu einem 1:1. Klinsmann zeigte sich hoch zufrieden mit der Leistung seines Teams. Er habe richtig viel Spaß mit dem Trainerstab und den Spielern - und die Fans seien auch richtig mitgegangen, sagte der 47-Jährige.

