Zürich (SID) - Der Schweizer Vize-Meister FC Zürich muss in den Play-offs zur Champions League gegen Fußball-Rekordmeister Bayern München auf Mittelfeldspieler Stjepan Kukuruzovic verzichten. Wie der FCZ mitteilte, hat sich der Defensivspezialist am Samstag beim 2:1-Sieg der Zürcher beim FC Basel das rechte Kreuzband gerissen, als er sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers unglücklich das rechte Knie verdrehte. Kukuruzovic fällt etwa sechs Monate aus und steht damit weder beim Hinspiel am Mittwoch in München (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) noch im Rückspiel am Dienstag kommender Woche zur Verfügung.

Den Schweizern droht indes noch weiteres Ungemach. Der frühere Berliner Bundesliga-Profi Amine Chermiti muss mit einer Sperre für die Liga rechnen, weil er seiner Freude über das Siegtor in Basel mit einer obszönen Geste in Richtung der gegnerischen Fans ("Stinkefinger") Ausdruck verlieh. "Da sind die Emotionen mit mir durchgegangen. Ich entschuldige mich dafür. Aber die haben die ganze Zeit meine Mutter beleidigt und mich provoziert", rechtfertigte sich der 23 Jahre alte Offensivspieler im Boulevardblatt Blick.