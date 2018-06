Inhalt Seite 1 — Zwei Verantwortliche: Hoffenheim droht DFB-Nachspiel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die ungewöhnlichen Attacken auf Bundesliga-Fans rufen den DFB und die Polizei auf den Plan. 1899 Hoffenheim droht wegen des eigenmächtigen Akustik-Angriffs eines Mitarbeiters in Zusammenarbeit mit einem weiteren Verantwortlichen ein juristisches Nachspiel.

Am Dienstag teilte der Club mit, dass in der abgelaufenen Saison schon vier Bundesliga-Spiele davon betroffen gewesen seien sollen. Es handele sich nach Aussage des Mitarbeiters um die Partien gegen Dortmund, Mainz, Köln und Frankfurt.

Die Polizei Sinsheim bestätigte am Nachmittag, dass sich ein Angestellter der TSG bei der Kriminalpolizei Sinsheim gemeldet und dort angegeben hat, zusammen mit einem Bekannten der Verantwortliche für die Installation der Lautsprecheranlage beim 1:0 der TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund am Samstag gewesen zu sein.

Der Beschuldigte habe die «selbst konstruierte und eigenverantwortlich betrieben Apparatur» mit auf die Dienststelle gebracht. Bislang war von nur einem Verantwortlichen die Rede gewesen. Anhaltspunkte dafür, dass Verantwortliche der TSG in die Installation involviert waren, hätten sich «bislang nicht ergeben».

Ob zuvor Beschwerden über solche Angriffe auch bei den vier benannten Spielen eingegangen sind, war in Hoffenheim nicht bekannt. Dagegen bestätigte die Polizei Gelsenkirchen, dass «Anhänger» des 1. FC Köln beim Spiel der «Geißböcke» am Samstag in Gelsenkirchen Schalke-Fans mit Fäkalien beworfen haben.

«Im Moment laufen Vorermittlungen, um den genauen Sachverhalt in Hoffenheim zu klären. Danach wird entschieden, ob vom Kontrollausschuss ein Verfahren eingeleitet wird», sagte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wollte nach Angaben eines Sprechers den bislang wohl einmaligen Vorfall «nicht kommentieren» und verwies auf die DFB-Zuständigkeit.

Beim 1:0-Sieg der Kraichgauer war ein Beschallungsgerät mit Hochfrequenztönen über ein 60 Meter langes Kabel über ein Laptop eingesetzt worden, um Schmähgesänge der BVB-Fans gegen 1899-Mäzen Dietmar Hopp zu übertönen. Hopp hatte nach eigener Bekundung von dem Vorfall nichts mitbekommen.