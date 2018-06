Potsdam (dpa) - In Brandenburg haben Vertreter des Landtags und der Landesregierung an den Mauerbau vor 50 Jahren erinnert. Der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sagte bei einer Gedenkstunde, dass der 13. August 1961 nicht der Beginn einer endgültig getrennten Geschichte der Deutschen in Ost und West war. Der Bau der Mauer sei der Anfang vom Ende der DDR gewesen, sagte Genscher. Historische Entwicklungen könne man aufhalten, aber man könne sie nicht endgültig verhindern.

