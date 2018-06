Berlin (dpa) - In Berlin erinnern an der Bernauer Straße Reste der Mauer, Fundamente gesprengter Häuser und Fluchttunnel an die mörderische Grenze. Am 50. Jahrestag des Mauerbaus ehrte die politische Spitze dort die Opfer der Teilung. Andere tun sich immer noch schwer damit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.