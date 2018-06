Berlin (dpa) - Kurz vor dem 50. Jahrestag des Mauerbaus wird die Kritik an der Linkspartei schärfer. FDP-Generalsekretär Christian Lindner griff insbesondere Linkspartei-Chefin Gesine Lötzsch für ihre Aussage an, die Mauer sei eine logische Folge des Zweiten Weltkriegs gewesen.

«Die Linke verhöhnt die Maueropfer und diejenigen, die jahrzehntelang in Unfreiheit leben mussten. Frau Lötzsch wirkt wie die letzte Regierungssprecherin der DDR», sagte Lindner in der «Passauer Neuen Presse». Die Linkspartei sei nicht in der Bundesrepublik angekommen. Das Programm der Partei zeige, dass sie ein anderes politisches System wolle. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei daher gerechtfertigt.

CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe warf der Linkspartei vor, aus der Geschichte nichts gelernt zu haben. «Es ist beschämend und skandalös, dass Politiker der Linkspartei nach wie vor den Mauerbau rechtfertigen», sagte er der «Berliner Morgenpost». «Dies entlarvt die SED-Erben einmal mehr als Ewiggestrige.» Besonders die «kruden Erklärungsversuche von Frau Lötzsch» seien «ein Schlag ins Gesicht für alle Angehörigen der Maueropfer». Um dem etwas entgegenzusetzen, will Gröhe am 13. August vor dem Brandenburger Tor die Namen der bei Fluchtversuchen an der Berliner Mauer ums Leben gekommen Toten verlesen.

An diesem Samstag wird in Berlin des Mauerbaus vor 50 Jahren gedacht. Mit dem Bau der Mauer, der am 13. August 1961 begann, wurde die rund 28 Jahre dauernde deutsche Teilung zementiert.

Für SPD-Urgestein Egon Bahr (89), zum Zeitpunkt des Mauerbaus Sprecher des Regierenden Berliner Bürgermeisters Willy Brandt, greift die Erklärung von Lötzsch, die Mauer sei ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, zu kurz. Zwar sei «die ganze Teilung (...) ein Ergebnis davon, dass Hitler-Deutschland den Krieg begonnen hat», sagte Bahr den Dortmunder «Ruhr Nachrichten». «Aber das entschuldigt nicht, was in eigener Verantwortung im Osten und im Westen daraufhin geschehen ist. Die Mauer war eine Tragödie und geschichtlich der Anfang vom Ende der DDR.»

Der Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, Dietmar Bartsch, forderte seine Partei zu einer klaren Positionierung in Bezug auf den Mauerbau auf. «Auch wegen unserer Geschichte ist es unabdingbar, dass wir uns in der Frage der Berliner Mauer eindeutig positionieren», sagte er der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post». «Das heißt, Freiheit, Demokratie und Sozialismus lassen sich nicht mit Mauern umsetzen.»