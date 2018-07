London (dpa) - Großbritanniens Premierminister David Cameron will nach den Krawallen in England dem «moralischen Kollaps» der Gesellschaft den Kampf ansagen. In den kommenden Wochen werde er zusammen mit seinen Ministern sämtliche soziale Bereiche unter die Lupe nehmen, um die «gebrochene Gesellschaft zu reparieren», ließ er mitteilen. Dabei werde man sich unter anderem die Situation an den Schulen und die Sozialhilfe-Systeme ansehen. Überprüft werden soll auch, ob genug Hilfe für Problemfamilien und Drogensüchte geleistet werde.

