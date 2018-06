Hamburg (dpa) - 135 Bands und DJs an drei Tagen auf sieben Bühnen, flankiert von Kunstinstallationen und Industrieromantik. Bereits zum fünften Mal lädt das Dockville-Festival am Wochenende Musik- und Kunstliebhaber nach Hamburg-Wilhelmsburg. In gewohnter Dockville-Manier wird auf der Elbinsel auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten: Mit dabei sind unter anderem die britische Indie-Rock-Band Editors, die Hamburger Punk-Veteranen der Goldenen Zitronen und Bloc-Party-Sänger Kele.

