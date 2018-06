London (dpa) - Großbritannien will der Gewalt und Gesetzlosigkeit auf den Straßen keinen Raum lassen. «Es ist für unser Land jetzt die Zeit gekommen, sich zusammenzureißen, sagte Premierminister David Cameron.

Er werde vorsichtshalber prüfen lassen, ob die Polizei Unterstützung von Soldaten benötige und Straftätern der Zugang zu Internetdiensten wie Twitter und Facebook verwehrt werden könne. Er selbst teile aber die Meinung der Polizei, die nicht für einen Militäreinsatz sei, sagte Cameron am Donnerstag bei einer Krisensitzung des britischen Parlaments.

«Das Parlament steht heute Schulter an Schulter, vereint gegen den Vandalismus und die Gewalt, die wir auf unseren Straßen gesehen haben», sagte Oppositionsführer Ed Miliband. Damit sicherte er Cameron Unterstützung zu, der eine Politik der harten Hand gegen die Randalierer ankündigte. Zigtausende Menschen unterzeichneten eine Internet-Petition an die Regierung und forderten, dass Randalierer und Plünderer ihr Recht auf Sozialhilfe verlieren sollten.

Cameron hat gewalttätige Straßengangs als Hauptursache für die Randale der vergangenen Tage verantwortlich gemacht. Er will nun unter höchster Prioritätsstufe ein Anti-Gang-Programm nach US-Vorbild ins Leben rufen. «Wir werden nicht zulassen, dass eine Kultur der Angst auf unseren Straßen herrscht, und wir werden alles tun, was nötig ist, um Recht und Ordnung wiederherzustellen und unsere Stadtviertel aufzubauen», sagte Cameron.

Der britische Fußballverband FA hat eine zunächst erwogene Absage des gesamten Saisonauftaktes der englischen Premier League verworfen. Lediglich die für Samstag geplante Partie von Tottenham Hotspur gegen FC Everton wird verschoben. In Tottenham hatte die Randale am vergangenen Samstag ihren Anfang genommen, nachdem die Polizei einen 29-Jährigen erschossen hatte.

Auf Maßnahmen, wie den tiefgreifenden sozialen Problemen in Großbritannien beizukommen ist, wollte sich Cameron nicht festlegen lassen. «Wir haben nicht die eine passende Antwort.» Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Großbritannien nach offiziellen Angaben bei fast 20 Prozent. Innenminister Theresa May sagte, die sozialen Schwierigkeiten im Land dürften nicht verkannt werden. Kritiker der Regierungspolitik werfen Cameron vor, seine milliardenschweren Sparmaßnahmen zur Sanierung des Staatshaushalten würden die sozialen Probleme im Land noch verschärfen.

Um neue Krawalle zu verhindern, sollen auch in den nächsten Tagen und über das Wochenende noch rund 16 000 Polizisten in London im Einsatz bleiben. Außerdem soll die Polizei mehr Spielraum im Kampf gegen Gewalttäter und Plünderer bekommen. Unter anderem sollen sie mehr rechtliche Möglichkeiten erhalten. Neben dem Einsatz von Gummigeschossen und Wasserwerfern soll die Polizei Vermummten die Gesichtsmaske abnehmen dürfen. Auch die Möglichkeit, eine Ausgangssperre zu verhängen, solle überdacht werden.