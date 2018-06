London (dpa) - Nach tagelangen Krawallen ist es auf Englands Straßen die zweite Nacht in Folge ruhig geblieben. In der Nacht vermeldete die Polizei zunächst keine Zwischenfälle, allerdings bleibt das Land mit den Folgen der Gewalt und Plünderungen in London, Birmingham und anderen Städten beschäftigt.

Kurz nach Mitternacht starb ein 68 Jahre alter Mann an Verletzungen, die er während der Unruhen in London erlitten hatte. Damit steigt die Zahl der mit den Krawallen in Verbindung gebrachten Todesfälle auf fünf. Scotland Yard erklärte, Mordermittlungen seien eingeleitet worden. Der Mann war am Montag im Londoner Stadtteil Ealing attackiert worden, als er ein Feuer löschen wollte. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Mehrere Gerichte unter anderem in London legten erneut Nachtschichten ein, um die seit Beginn der Krawalle am Samstag festgenommenen Randalierer in Schnellverfahren zur Verantwortung zu ziehen. Über Nacht kam es zu zahlreichen neuen Festnahmen, insgesamt liegt die Zahl der Festgenommenen bei mehr als 1500.

Premierminister David Cameron wollte am Freitag erneut sein Krisenkabinett zusammenrufen, nachdem er am Tag zuvor bei einer Sondersitzung des Parlaments erklärt hatte, man werde weiterhin mit harter Hand gegen Randalierer vorgehen.

In der Nacht zum Freitag waren erneut rund 16 000 Polizisten alleine in der britischen Hauptstadt im Einsatz. Ein ranghoher Polizeibeamter gab am späten Donnerstagabend zu, dass die Polizei zum Höhepunkt der Unruhen in London in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht genug Beamte auf den Straßen gehabt habe. Die Polizei steht in der Kritik, weil sie nicht schnell genug auf die Unruhen reagiert haben soll.

Anweisungen für Bevölkerung