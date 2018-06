Inhalt Seite 1 — Hochadel trifft sich zur Hohenzollern-Hochzeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Potsdam (dpa) - Sie winkten den Schaulustigen und wünschten dem Brautpaar am Vorabend seiner Hochzeit viel Glück: Vertreter des deutschen und europäischen Hochadels haben sich am Freitag in Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt eingefunden.

Anlass war ein Wohltätigkeitskonzert anlässlich der Hochzeit im Hause Hohenzollern. Georg Friedrich Prinz von Preußen (35) und seine Braut, Sophie Prinzessin von Isenburg (33), gehörten zu den ersten, die den roten Teppich bei strahlend blauen Abendhimmel betraten.

Die Braut trug ein royalblaues, leichtes schulterfreies Kleid mit einem ebenfalls blauen Schal. Der Bräutigam hatte wie bereits bei der standesamtlichen Trauung vom Vortag in Potsdam zu einem blauen Anzug gegriffen. Die Krawatte war in blau gehalten, das Einstecktuch weiß.

Die Veranstaltung fand zugunsten der Prinzessin Kira von Preußen-Stiftung statt, die bedürftige Kinder unterstützt. Den Gästen wurde eine musikalische Zeitreise durch die 950-jährige Geschichte des Hauses Hohenzollern geboten.

Zu den rund 700 Gästen gehörten unter anderen Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern und seine zweite Ehefrau Katharina, Elizabeth Herzogin in Bayern, Hubertus Erbprinz von Sachsen-Coburg sowie Eduard Prinz von Anhalt mit Ehefrau Corinna, die wegen einer Fußverletzung an einer Krücke ging. Zu den Gästen aus dem Ausland gehörten Maria Großherzogin von Russland und der jordanische Prinz Hassan bin Talal. Aber auch Griechenlands Ex-Nationaltrainer Otto Rehagel und Ehefrau Beate sowie das Unternehmerpaar Günter und Ann-Katrin Bauknecht kamen.

Die Adelshäuser hatten alle Vertreter geschickt, teils fehlte jedoch die erste Riege. «Der Zeitpunkt der Hochzeit ist etwas unglücklich, weil viele Adelshäuser noch im Urlaub sind», erklärte ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert. Der 74-Jährige gehörte ebenfalls zu den Gästen des Konzerts. Bei der kirchlichen Trauung heute in Potsdam wird er die Live-Übertragung im Fernsehen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) kommentieren.

Etwa 700 Gäste werden zu dem ökumenischen Gottesdienst in der Friedenskirche im Schlosspark Sanssouci erwartet. Am Abend zuvor wurde ein Geheimnis gelüftet: Die Braut tritt in einem Kleid von dem Potsdamer Modemacher Wolfgang Joop vor den Traualtar. «Die Prinzessin ist genau auf unserer Linie», sagte Joop der Nachrichtenagentur dpa. «Das Hochzeitskleid ist eine Zusammenfassung aus modischer Tradition und artistischer Vision.»