Potsdam (dpa) - Georg Friedrich Prinz von Preußen heiratet heute in Potsdam Sophie Prinzessin von Isenburg. Zu dem ökumenischen Gottesdienst in der Friedenskirche im Schlosspark Sanssouci werden rund 700 Gäste erwartet, darunter hochrangige Vertreter des europäischen Adels. Die meisten von ihnen kamen bereits am Abend zu einem Wohltätigkeitskonzert in Berlin zusammen. Nach der Trauung des Ururenkels des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. ist eine Kutschfahrt durch Potsdams Innenstadt zu den Neuen Kammern geplant.Standesamtlich hatte das Paar am Donnerstag geheiratet.

