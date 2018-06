Frankfurt/Main (dpa) - Provisorische Restaurants, sogenannte Pop-up-Lokale, die für eine bestimmte Zeit an einem spektakulären Ort aufpoppen und das Edel-Szene-Publikum verschworen begeistern - sind ein internationaler Metropolen-Trend.

Jetzt bekommt auch Frankfurt am Main vom 8. September bis 15. Oktober 2011 (also auch während der wichtigen Messen IAA und Buchmesse) ein Lokal dieser Art - und zwar, wie es sich für die Stadt mit Skyline gehört, im 24. und 25. Stock eines Hochhauses.

Das gleiche Konzept namens «Pretadiner» (Pret-a-diner) hatte es im Winter 45 Tage in einer ehemaligen Münzfabrik in Berlin gegeben (mit mehr als 10 000 Gästen, wie die Veranstalter rund um Edelcaterer Klaus Peter Kofler angeben). Zur Berlin Fashion Week im Sommer lud das Lokal dann in eine Berliner Location am Fluss erneut ein (und etwa 5000 Gäste).

In Frankfurt sollen bei dem «The Tree House» genannten Projekt Köche wie Juan Amador (hat gerade sein Restaurant mit drei Michelin-Sternen im hessischen Langen geschlossen) oder aber Matthias Schmidt fürs Essen verantwortlich sein.