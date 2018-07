Bernalda (dpa) - US-Erfolgsregisseurin Sofia Coppola ist zum zweiten Mal unter der Haube. Die 40-jährige New Yorkerin heiratete am Samstagabend in dem süditalienischen Ort Bernalda ihren langjährigen Lebensgefährten Thomas Mars, wie italienische Medien berichteten.

Es war eine diskrete Trauung ohne Hollywood-Glamour, Hunderte neugierige Schaulustige kamen dabei nicht auf ihre Kosten. Coppola gab dem Sänger der französischen Indie-Band Phoenix in dem Ort das Ja-Wort, aus dem ihr Urgroßvater einst nach Amerika emigriert war. Bürgermeister Leonardo Chiruzzi vollzog die Trauung, zu der die Tochter von US-Regisseur Francis Ford Coppola in einem fliederfarbenen Outfit erschien, der Bräutigam klassisch in grau. Ein Bouquet orange-weißer Rosen war für die Braut gebunden worden.

Es sei eine kurze und nüchterne Zeremonie gewesen, berichtete der Bürgermeister. Viele Hollywood-Stars würden nicht mitfeiern, hatte Vater Coppola erklärt. Gesichtet wurde unter anderem Johnny Depp. Die Trauung der Regisseurin («Somewhere», «Lost in Translation») fand im Palazzo Margherita statt. Das ist ein altes Anwesen, das die Coppolas erworben hatten, um es zu einem Hotelresort umzubauen.

Auf die etwa 80 Hochzeitsgäste wartete neben süditalienischen Spezialitäten auch eine zwölf Kilogramm schwere amerikanische Hochzeitstorte - mit viel Zuckerguss und Chantilly.

Sofia Coppola eifert beruflich mit viel Erfolg ihrem Vater nach, der vor allem mit der «Paten»-Trilogie bekanntwurde. Thomas Mars und sie leben seit Jahren mit ihren beiden Töchtern in Paris. Von 1999 bis 2003 war sie mit dem Regisseur Spike Jonze verheiratet.