London (dpa) - Straßenschlachten, Plünderungen und bisher vier Tote - die Gewalt in Großbritannien nimmt kein Ende. Premier David Cameron kündigt eine harte Gangart an. Notfalls will er Wasserwerfer einsetzen - bisher ein Tabu in Großbritannien. In der Nacht zum Mittwoch war es in London verhältnismäßig ruhig geblieben. Dafür hatte sich die Gewalt in anderen Städten fortgesetzt. Insgesamt wurden seit Samstag 1100 Verdächtige festgenommen, von denen bislang mehr als 160 angeklagt wurden.

