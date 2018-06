London (dpa) - In Großbritannien ist es nach den Krawallen der letzten Tage in der vergangenen Nacht weitgehend ruhig geblieben. Tausende zusätzliche Polizisten sicherten die Straßen. Inzwischen wurden erste Randalierer zu Haftstrafen verurteilt. Heute kommt das Unterhaus zu einer Sondersitzung zusammen. Premierminister Cameron will sich vor den Abgeordneten zu den Unruhen äußern.

