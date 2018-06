Atlanta (dpa) - Keegan Bradley heißt der Überraschungssieger des US PGA Championship. Der 25-jährige US-Amerikaner setzte sich in Johns Creek bei Atlanta im Stechen gegen Landsmann Jason Dufner durch und schaffte somit beim ersten Major-Turnier seiner Karriere auf Anhieb den Sprung nach ganz oben.

Beide hatten nach der Schlussrunde mit acht unter Par und 272 Schlägen gleichauf an der Spitze gelegen, so dass die Entscheidung im Stechen über drei Löcher fallen musste. Hier blieb Bradley eins unter Par, benötigte somit einen Schlag weniger als Dufner und wurde Nachfolger von Martin Kaymer. Der Düsseldorfer hatte im Vorjahr sensationell das vierte und letzte Major-Turnier des Jahres gewonnen, diesmal jedoch ebenso wie der 14-malige Major-Gewinner Tiger Woods (USA) bereits am Freitag den Cut verpasst.

PGA Live-Scoring