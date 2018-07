Inhalt Seite 1 — Nach 3:1: Hockey-Herren dicht vor EM-Halbfinale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mönchengladbach (dpa) - Nach einer Demonstration der Stärke stehen Deutschlands Hockey-Herren bei der Heim-Europameisterschaft dicht vor dem Sprung ins Halbfinale.

In einer Neuauflage des olympischen Endspiels von 2008 setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Markus Weise am Montag in Mönchengladbach gegen Spanien sicher mit 3:1 (0:0) durch und ist damit nur noch theoretisch aus den Top Vier dieser EM zu verdrängen.

Vor 6000 Zuschauern erzielten Christopher Wesley (42. Minute), Thilo Stralkowski (49.) und Moritz Fürste (65.) die äußerst sehenswerten Tore zum zweiten Turnier-Erfolg für Deutschland, das am Mittwoch gegen Außenseiter Russland den Gruppensieg perfekt machen kann. Spanien muss hingegen gegen Belgien, zum Auftakt 1:3-Verlierer gegen die Gastgeber, um das Weiterkommen bangen.

«In der zweiten Halbzeit war der Auftritt meiner Jungs nahezu perfekt - bis auf das Gegentor», lobte Weise seine Mannen. Doch Eduard Tubuas Ehrentor (69.) war nicht mehr als ein Schönheitsfehler.

Beiden Mannschaften merkte man von Beginn an deutlich den Respekt voreinander an. Durch das gegenseitige Abtasten blieben in dem Duell der Gruppenfavoriten, die sich zuletzt fast immer spannende Spiele geliefert hatten, Chancen in der Anfangsphase Mangelware.

Nach gut einer Viertelstunde gaben als erste die Deutschen ihre Zurückhaltung auf und erspielten sich gute Einschussmöglichkeiten. Florian Fuchs scheiterte erst an Keeper Francisco Cortes und dann am Pfosten (21.). Zehn Minuten später hatte Fürste nach einem schönen Solo das erste Tor auf dem Schläger, wurde aber in letzter Sekunde geblockt. Der starke Fuchs scheiterte erneut an Cortes.

Nach dem Wechsel musste Deutschland nach einer Zeitstrafe gegen Kapitän Max Müller vorübergehend in Unterzahl agieren. Als die Elf dann aber wieder komplett war, traf Wesley nach einem schönen Fürste-Pass per Stecher zur verdienten Führung. Die wirkte befreiend, denn nun lief das deutsche Spiel wie am Schnürchen. Nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen sorgten Stralkowski mit seinem zweiten und Fürste mit seinem ersten Turniertreffer für die Entscheidung - und mächtig Jubel auf den Rängen.