New York (dpa) - Somalische Frauen werden nach Informationen der Vereinten Nationen auf dem Weg zu den Flüchtlingslagern in Kenia zunehmend Opfer sexueller Gewalt.

In einer UN-Mitteilung vom Donnerstag äußerte die UN-Sonderbeauftragte gegen sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten, Margot Wallström, Besorgnis über gewalttätige Akte gegen Frauen auf der Flucht vor der Hungersnot am Horn von Afrika. «Während der langen und gefährlichen Reise von Somalia zu den Kamps in Kenia sind Frauen und Mädchen Opfer von Angriffen, einschließlich Vergewaltigungen, von Milizen und Banditen», sagte Wallström.

Laut Wallström gehen in ihrem Büro alarmierende Berichte über Vergewaltigungen durch Einsatzkräfte der somalischen Übergangsregierung (TFG) und Rebellen ein. Zudem sollen gegen die Regierung gerichtete Al-Shabaab Milizen Mädchen entführt haben, um sie zur Heirat mit ihren Kämpfern zu zwingen.

Margot Wallström rief zur «sofortigen Beendigung der Verletzung der Menschenrechte» auf. Sie lobte die kenianischen Behörden, weil sie Zehntausenden somalischer Flüchtlinge in der Not unterstützten. An potenzielle Spender international appellierte sie, sich mehr für die Leidtragenden am Horn einzusetzen.

UN-Sonderabteilung gegen sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten