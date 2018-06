Inhalt Seite 1 — Merkel: Serbien soll Kosovo-Dialog wieder aufnehmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Belgrad (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den serbischen Präsidenten Boris Tadic aufgefordert, sich aktiv für eine Lösung des Grenzkonflikts mit dem Kosovo einzusetzen.

Serbien müsse den Dialog mit der Regierung in Pristina auch im Interesse einer Annäherung des Landes an die Europäische Union wieder aufnehmen, sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit Tadic in Belgrad. Der Konflikt um Zollfragen und ungehinderten Handel war vor vier Wochen blutig eskaliert. Erst am Wochenende flammte erst kurzfristig erneut auf.

Merkel schlug Tadic eine schrittweise Annäherung an die EU vor, bis mögliche Beitrittsverhandlungen eine entscheidende Phase erreichen könnten. Für Deutschland sei die EU-Beitrittsperspektive Serbiens ein großes Anliegen im Interesse der Stabilität der gesamten Balkanregion. Zunächst müsse für entsprechende Schritte aber die Zusammenarbeit mit dem Kosovo verbessert werden. Serbien könne nicht erwarten, dass es Fortschritte in der Beitrittsfrage machen könne, wenn dies nicht geschehe.

Tadic sagte, seine Regierung werde das Kosovo niemals anerkennen. Er suche vielmehr nach einer pragmatischen Lösung, die der Würde sowohl der Serben als auch der Kosovo-Albaner gerecht werden könne. Der Präsident warnte davor, sein Land vor die Wahl zustellen, das Kosovo anzuerkennen oder auf einen EU-Beitritt zu verzichten. Serbien brauche keine Aufforderung zum Dialog mit dem Kosovo, sondern sei selbst an einer Lösung interessiert.

Tadic machte deutlich, dass er bei der im Herbst anstehenden EU-Einschätzung zum Stand der Annäherung an die Europäische Union nicht mit dem Status einen Beitrittskandidaten zufrieden sei.

