Berlin (dpa) - Mit dem Ausschluss des WikiLeaks-Aussteigers Daniel Domscheit-Berg hat der Chaos Computer Club eine heftige Kontroverse im Netz ausgelöst.

Der Vorstand begründete die Entscheidung damit, dass Domscheit-Berg den Eindruck erweckt habe, der CCC habe «eine Art Sicherheitsüberprüfung» für seine Whistleblower-Plattform OpenLeaks übernommen. Damit habe er den guten Ruf des Vereins missbraucht.

Beide Seiten deuteten jedoch an, dass der eigentliche Grund tiefer reicht und die Umstände von Domscheit-Bergs Bruch mit der Enthüllungsplattform WikiLeaks betrifft. Dabei wurden im vergangenen Jahr auch Kopien brisanter Informationen mitgenommen - laut Domscheit-Berg aus Sorge um den Schutz der Whistleblower, die diese Daten WikiLeaks übergeben hatten.

Der stellvertretende Vorsitzende des CCC-Vorstands, Andy Müller-Maguhn, sagte am Montag der Nachrichtenagentur dpa, es sei dem Vorstand klar gewesen, dass die Entscheidung kontrovers diskutiert werde. «Aber Kontroversen gehören auch zum Charakter des Clubs.» Die Kritiker der Vorstandsentscheidung seien auch nicht mit allen Details der Tatsachen vertraut, die zum Ausschluss von Domscheit-Berg geführt hätten, sagte Müller-Maguhn.

In Blogs sowie im Kurzmitteilungsdienst Twitter prallten die Meinungen beider Seiten aufeinander. Dabei wurde in Kommentaren zu einem Blog-Beitrag auf netzpolitik.org deutlich, dass es auch innerhalb des CCC Kritik an dem Rauswurf Domscheit-Bergs gibt. Einer der nicht dem Vorstand angehörenden CCC-Sprecher, Frank Rieger, unterstützte die Aussage des Bloggers Linus Neumann: «Dieser Rausschmiss jedoch ist verfrüht, unangemessen und zutiefst emotional statt wohlüberlegt rational.»

Müller-Maguhn verteidigte die Entscheidung des CCC-Vorstands als «ausgesprochen rational». Domscheit-Berg habe beispielsweise trotz eines Verbots und ausführlicher Debatten die Clubräume des CCC Berlin wiederholt als «Kulisse» für Interviews verwendet, um seine Absichten mit dem Ansehen des Clubs zu verknüpfen. Dies sei im CCC «sauer aufgestoßen».

Domscheit-Berg baute am Montag sein Zelt in Finowfurt ab. Er reagierte mit Unverständnis und Bedauern auf die Entscheidung. Man habe ihm den Beschluss am späten Samstagabend auf dem Gelände des Camps überreicht, ohne mit ihm vorher darüber geredet zu haben, kritisierte er. In einem Workshop zu OpenLeaks habe es auf dem Sommercamp sehr viel positives Feedback zu dem Projekt gegeben. «Ich finde es sehr schade, dass dies nicht gesehen wird.»