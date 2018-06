Montabaur/Frankfurt (dpa) - Der Internetanbieter United Internet hat im ersten Halbjahr 2011 seinen Gewinn gesteigert und in der Folge seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Konzernergebnis stieg in den sechs Monaten auf 102,2 Millionen Euro (2010: 77,7 Mio).

Dies berichtet das Unternehmen am Dienstag in Montabaur. Hilfreich war dabei der Verkauf von Anteilen an dem verlustreichen Internetanbieter Versatel. Der Umsatz des Unternehmens mit Internetmarken wie 1&1, GMX und Web.de kletterte um 8,4 Prozent auf 1,009 Milliarden Euro.

United Internet hob daraufhin seine Umsatzprognose für 2011 auf 2,05 Milliarden Euro an. Bisher war von «mindestens 2 Milliarden Euro» die Rede gewesen. Der erwartete Vorsteuergewinn soll unverändert bei 250 Millionen Euro liegen. Pro Aktie erwartet die im TecDax notierte AG einen Gewinn von 80 Cent.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen im ersten Halbjahr mit erheblichem Werbeaufwand und Smartphone-Subventionen 400 000 neue Kunden gewonnen nach 290 000 im Vergleichshalbjahr. Der Vertragsbestand wird mit 10,16 Millionen beziffert. Bis zum Jahresende will man 840 000 neue Kunden gewonnen haben.

Bisher lag die Zielmarke bei 700 000. Hohe Steigerungsraten erwartet das Unternehmen mit mobilen Internetzugängen sowie der Dienstleistung «Cloud-Computing». Zudem ist eine Marketingkampagne zur Einführung einer Do-it-Yourself-Homepage in fünf Auslandsmärkten geplant.

Das Unternehmen kündigte zudem eine Verknappung seiner Aktien an, die den Anteilseignern zugutekommt. So sollen zehn Millionen Anteile aus dem eigenen Bestand ganz eingezogen werden und weitere 9,3 Millionen Aktien zurückgekauft werden.