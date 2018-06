New York (dpa) - Dominique Strauss-Kahn hat nun auch die letzte Hürde im Strafverfahren genommen: Ein Berufungsgericht wies den Antrag des angeblichen Opfers zurück, die Klage wegen versuchter Vergewaltigung unter einem anderen Staatsanwalt noch einmal aufzurollen. Das bestätigte die Sprecherin der New Yorker Justiz, Arlene Hackel, der Nachrichtenagentur dpa. Das New Yorker Strafgericht hatte das Verfahren gegen den ehemaligen Chef des Internationalen Währungsfonds wenige Stunden zuvor aufgehoben.

