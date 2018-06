New York (dpa) - Dominique Strauss-Kahn kann aufatmen: Das Strafverfahren gegen ihn wegen versuchter Vergewaltigung in New York ist eingestellt. Richter Michael Obus folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und beendete den Prozess gegen den früheren IWF-Chef, weil es Zweifel an der Glaubwürdigkeit des angeblichen Opfers gab. Der Franzose sollte auch seine eingezogenen Pässe schnell zurückbekommen. Strauss-Kahn kündigte an, er könne es kaum erwarten, in sein Land zurückzukehren.

