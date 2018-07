Szeged (dpa) - Nicole Reinhardt hat bei der Kanu-WM in Ungarn die erste Goldmedaille für die deutschen Kanuten in einer olympischen Disziplin geholt. Reinhardt gewann in Szeged im Kajak-Einer über 500 Meter vor der Ungarin Danuta Kozak und Olympiasiegerin Inna Osypenko-Radomska aus der Ukraine.

Die 25-jährige Reinhardt, die 2005 bei ihrem WM-Debüt Weltmeisterin in dieser Klasse war, sicherte damit auch einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in einem Jahr in London.