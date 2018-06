Szeged (dpa) - Nicole Reinhardt hat bei der Kanu-WM in Ungarn die erste Goldmedaille für die deutschen Kanuten in einer olympischen Disziplin geholt. Reinhardt gewann in Szeged im Kajak-Einer über 500 Meter vor der Ungarin Danuta Kozak und Olympiasiegerin Inna Osypenko-Radomska aus der Ukraine.

Die 25-jährige Reinhardt, die 2005 bei ihrem WM-Debüt Weltmeisterin in dieser Klasse war, sicherte damit auch einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in einem Jahr in London.

Die dritte deutsche Medaille in einer olympischen Bootsklasse gewannen Franziska Weber und Tina Dietze. Das Duo aus Potsdam und Leipzig musste sich im Kajak-Zweier über 500 Meter nur knapp den Österreicherinnen Yvonne Schuring/Viktoria Schwarz geschlagen geben. Auf Platz drei landete das Boot aus Polen. Quotenplätze für London brachte das dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) nicht, weil die beiden schon mit dem Vierer am Vortag zu Silber und zu Olympia-Startplätzen gepaddelt waren.