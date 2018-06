Inhalt Seite 1 — Kanuten wollen sieben Medaillen in Olympia-Klassen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Szeged (dpa) - Die deutschen Kanuten haben die Bootsabnahme für die WN in Szeged ohne Probleme bestanden. 28 Sportler des Deutschen Kanu-Verbandes kämpfen in Ungarn um WM-Medaillen und die Quotenplätze für Olympia, wobei die Startplätze für London 2012 Priorität haben.

«Aber wir werden wie immer versuchen, unsere sieben Medaillen in den olympischen Disziplinen zu erreichen», sagte Chef-Bundestrainer Reiner Kießler. Zur optimalen Einstimmung war das Team einen Tag früher als sonst zu den Weltmeisterschaften mit einer Rekordzahl von 94 Nationen angereist.

16, der 28 deutschen Kanuten, nehmen den Kampf um die Olympiastartplätze auf. Jeder von diesen kann bis zu einer in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich hohen Obergrenze ein Verbands-Startrecht für London 2012 sichern. Dazu muss das jeweilige Boot in die Top-6 fahren. Eine zweite Chance für Quotenplätze gibt es Mitte Mai kommenden Jahres in Duisburg.

Das deutsche WM-Aufgebot:

Kajak-Damen: Nicole Reinhardt (Lampertheim), Carolin Leonhardt (Mannheim), Conny Waßmuth (Magdeburg), Franziska Weber (Potsdam), Tina Dietze (Leipzig), Silke Hörmann (Karlsruhe), Deborah Niche (Berlin), Anne Knorr (Leipzig)

Kajak-Herren: Ronald Rauhe (Potsdam), Jonas Ems (Essen), Paul Mittelstedt (Neubrandenburg), Kostja Stroinski (Berlin), Hendrik Bertz (Berlin), Max Hoff (Essen), Martin Hollstein (Neubrandenburg), Andreas Ihle (Magdeburg), Marcus Groß (Berlin), Norman Bröckl (Berlin), Robert Gleinert (Berlin), Tom Liebscher (Dresden)

Canadier-Damen: Lydia Weber (Leipzig)